Prima categoria. Multa di 500 euro alla Cingolana

Il giudice sportivo ha comminato una multa di 500 euro alla Cingolana San Francesco dopo al sconfitta nei playoff di Prima categoria contro la Falcor Pinturetta. "Alcuni suoi sostenitori – si legge nella motivazione – hanno lanciato durante la gara alcuni fumogeni, costringendo in un’occasione il direttore di gara a sospendere temporaneamente l’incontro. Inoltre per avere lanciato due bombe carta che hanno provocato un rumore molto forte, e per aver alcuni propri sostenitori intonato cori offensivi nei confronti degli Organi della Lega e dei tesserati avversari. A fine gara infine veniva permesso ad un soggetto non in distinta di entrare nel terreno di gioco".

Rimanendo nel campionato di Prima categoria, alle 16.30 di sabato ci sarà la partita Vigor Montecosaro-San Claudio, finale playoff del girone C. Il San Claudio ha superato nel turno precedente il Montecassiano mentre la Vigor ha saltato quel turno perché ha accusato un vantaggio di 11 punti sulla quinta forza del campionato.