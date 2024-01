Prima Categoria, Oggi alle 15 all’Arcinaso. Serricciolo, sfida complicata contro il Porcari. Ruffini: "Vogliamo continuare il trend positivo»

Sfida complicata per il Serricciolo che nel 18° turno, il terzo del girone di ritorno, del campionato di Prima Categoria, ospiterà all’Arcinaso l’ambizioso Academy Porcari. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 sotto la direzione dell’arbitro La Macchia della sezione di Pontedera. Contro i lucchesi, che condividono con il Forte dei Marmi la seconda preziosa piazza, i gialloblù dovranno sfoderare una prestazione brillante, mettendo in mostra quel carattere che nelle ultime due giornate ha fruttato sei punti, regalando una posizione di classifica decisamente più rassicurante. I successi conquistati con Folgor Marlia e Pescia hanno sicuramente ridato fiducia al gruppo che è pronto a recitare nella seconda parte della stagione un ruolo da protagonista.

"Siamo reduci da una vittoria sofferta – dichiara il ds Ruffini – ma fondamentale arrivata nella trasferta di Pescia e oggi andremo ad affrontare un Porcari che si ritrova, con merito, al secondo posto. Noi, pur ridotti all’osso numericamente, siamo intenzionati a continuare il trend positivo, certi che le numerose assenze non dovranno servire da alibi. Ovvio che non avere a disposizione Galeotti, Giannantoni, Tazzini, Piscopo, fermato dal giudice sportivo per una gara, Casciari, Pennucci, Antinori e Lorenzoni sarà un ostacolo in più perché metterà mister Borghetti nelle condizioni di avere una formazione obbligata. La mia sensazione è comunque quella che per gli avversari avere la meglio sul nostro campo sarà dura ugualmente".

Ilaria Gallione