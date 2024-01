Prima categoria. Oggi due derby. Il Massa Valpiana con il Fonteblanda

Solamente tre partite di Prima categoria per le formazioni del girone E. Infatti, con due derby maremmani in programma, il menù odierno risulta alquanto ristretto. Turno casalingo per la capolista Massa Valpiana: i massetani di mister Madau oggi ospitano il Fonteblanda, nono in classifica, ma che non può dormire sonni tranquilli. La formazione di mister Sabatini proverà a tornare a casa con almeno un punto, ma la capolista difficilmente farà sconti. L’altro derby maremmano in programma di gioca oggi a Porto Santo Stefano, dove l’Argentario ospita il Monterotondo. Si tratta di una sfida salvezza, visto come i padroni di casa sono quartultimi con 17 punti ed in zona playout, mentre il Monterotondo ad oggi sarebbe salvo con 19 punti, ma è ad una sola lunghezza dai playout. Trasferta in terra senese per il Manciano, fanalino di cosa, in quel di Lornano Badesse, dove fare punti sarebbe fondamentale. Il programma: Argentario-Monterotondo, Lornano Badesse-Manciano, Massa Valpiana-Fonteblanda.