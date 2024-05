Prima categoria. Oggi in campo per i playoff e i playout

"San Claudio e Cingolana leggermente favoriti per la gara di oggi rispettivamente nei playoff e playout di Prima categoria". L’allenatore Angelo Ortolani parla delle sfide del pomeriggio, partendo dai playoff. "Il San Claudio – spiega – può contare su due risultati su tre per passare il turno avendo chiuso la stagione davanti al Montecassiano. Si affrontano due matricole che sono state le sorprese avendo disputato un ottimo campionato. Il San Claudio è una formazione arcigna, che rischia poco, sa ripartire molto bene e in contropiede sa farsi valere. Ecco, che i locali potrebbero sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari che dovranno fare di tutto per vincere". Alla finestra ci sarà la Vigor Montecosaro che ha saltato il primo turno avendo un largo vantaggio sulla Passatempese. "La Vigor – dice Ortolani – è stata l’altra squadra protagonista dopo la Settempeda. Il valore della Vigor è dato anche dalla capacità di avere saltato il primo turno, anche in questo caso ritengo che il fattore campo possa essere decisivo unitamente al valore della squadra". E passiamo al playout con la Cingolana San Francesco che ospiterà la Falcor Pinturetta. "La Cingolana gioca un buon calcio, la sua gioventù potrebbe essere un problema in una gara così delicata contro una Falcor che può contare su elementi esperti. Vedo leggermente favorita la squadra di casa che dovrà prestare attenzione".