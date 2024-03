Prima categoria Oggi la finale (15,30) al Bozzi con il San Giuliano. Scandicci nelle mani di Contieri. Anche il Genoa sul portiere

Una sfida che rimarrà nella storia del calcio dilettanti. Il piccolo paese di Strada in Chianti contro la corazzata San Giuliano Terme. Oggi al Bozzi alle Due Strade, alle 15,30, si disputa la finalissima di Coppa Toscana Prima categoria fra Chianti Nord e San Giuliano, che promette spettacolo ed emozioni. Il Chianti Nord si presenterà in campo senza gli squalificati Piccini e Piazzini, rispettivamente difensore centrale e centrocampista. Qualche giocatore non è al meglio della condizione per postumi da infortunio, ma tutti saranno a disposizione dell’allenatore Claudio Michelacci.

"Una partita molto difficile - afferma Michelacci - contro una squadra imbattuta che in questa categoria ha fatto più punti di tutti in Italia. Il San Giuliano ha già vinto il suo girone del campionato con sette giornate di anticipo. Hanno la rosa composta da tanti giocatori con passati gloriosi in Lega Pro, serie D ed Eccellenza, come ad esempio il centravanti Di Paola che in carriera ha fatto circa 200 gol in Serie D".

Ma il Chianti Nord venderà cara la pelle, come dicono le parole di Michelacci: "Entreremo in campo motivati e con il massimo impegno, orgogliosi di essere arrivati in finale. Per la società è il momento più alto raggiunto nel suo cammino. La nostra forza dovrà essere il gruppo che con sacrificio e fame è arrivato fin qui. Dovremo affrontare la gara con la massima determinazione, consapevoli del valore dell’avversario. Cercheremo di imbrigliare il loro gioco e saremo pronti all’occasione a far breccia nella loro difesa. Speriamo che sia una partita brutta, perché se è bella vincono loro".

Motivato il presidente del Chianti Nord, Andrea Pucci: “Sarà una giornata che il Chianti Nord ricorderà a lungo. Abbiamo mobilitato tutti i nostri sostenitori e il paese, insieme ai ragazzi del nostro settore giovanile e i loro familiari. Sappiamo della forza del San Giuliano, ma le partite si giocano undici contro undici e ritengo di avere un gruppo di giocatori fantastici che sapranno farsi valere, sotto la regia collaudata di mister Michelacci che in questi dieci anni di attaccamento ai colori sociali ci ha portato in alto".

Francesco Querusti