Prima categoria Play-out. Al Badesse basta un pari sofferto. Salvezza centrata

Badesse

0

F. Bibbona

0 dts

BADESSE – Lornano Badesse in salvo. Ci sono voluti 133 minuti (120 più i recuperi) per stabilire chi tra Lornano Badesse e Forte di Bibbona doveva evitare la retrocessione. Dopo tanta sofferenze è la squadra di casa a gioire ma onore anche agli avversari che hanno sempre tenuto in apprensione i locali. Per la verità, come succede sempre in questi frangenti, la partita è stata bruttina, avvincente ma povera di situazioni interessanti. Primo tempo su buoni ritmi: la squadra di casa è stata più intraprendente e, dopo una rete annullata a Vidal per fuorigioco, i biancocelesti hanno avuto diverse palle goal con Vidal, Lauri e Debolini G. con conclusioni che non hanno trovato lo specchio della porta. Nel secondo tempo squadre più guardinghe che non tentano mai la via della rete, in attesa di giocarsi tutto nei tempi supplementari. Extra time. Il Lornano Badesse ha cercato di contenere gli avversari - bravo in una circostanza Mandorlini - iuscendo a centrare l’agognata salvezza. Dopo una annata difficile e travagliata finalmente è stato centrato quell’obiettivo che ad inizio stagione sembrava scontato.