Prima categoria. Poker dell’Argentario nel derby. Al Massa Valpiana basta Palmieri

Il Massa Valpiana vince di misura e sale a quota 54 punti. Il distacco dal Donoratico oramai è di 15 punti, con la formazione di Madai che sta "ammazzando" il campionato. Fantastica vittoria per l’Argentario che fa suo il derby del sud della Maremma annichilendo un Fonteblanda spaesato. La formazione di Berni con questo successo sale a quota 27 punti, uscendo momentaneamente dalla zona playout, e agganciando il Fonteblanda. Santostefanesi vittoriosi e euforici per un successo importante sia in chiave salvezza, ma anche perché arrivata contro un’avversaria "vicina". Vittoria preziosa anche per il Monterotondo che emula l’Argentario rimandando al mittente un Manciano che ha provato il tutto per tutto, ma resta così ultimo in classifica. Rossoverdi anch’essi a quota 27 punti, e Manciano sempre ultimo in classifica in scia al San Vincenzo.

La classifica: Massa Valpiana 54, Donoratico 39, Pianella 38, Venturina 31, Casolese 30, San Gimignano 30, Pomarance 28, Fonteblanda 27, San Miniato 27, Monterotondo 27, Argentario 27, Lornano Badesse 26, Gracciano 22, Forte di Bibbona 19, San Vincenzo 16, Manciano 15.