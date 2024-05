Prima categoria. "Pollenza e Urbis Salvia a caccia dei punti salvezza. A Montecosaro è la giornata dell’atteso derby»

L’ultima giornata svelerà le sentenze finali di playoff e playout, questo turno è presentato dall’allenatore Angelo Ortolani.

Caldarola-Elite Tolentino: "Il Caldarola ha un solo risultato sperando che Urbis Salvia e Montemilone non vincano, ma battere l’Elite non sarà semplice però le differenti motivazioni avranno un peso rilevante: 1".

Cingolana San Francesco-San Claudio: "Una gara complicata da vincere anche per avere una migliore posizione per i playout, ma San Claudio è un avversario che concede molto poco: 1X".

Folgore Castelraimondo-Portorecanati: "Prevedo una bella partita tra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: 12".

Montecassiano-Passatempese: "La Passatempese è una bella realtà che deve battere gli avversari per rimanere nei playoff o per consolidarne il posto: 2".

Montemilone Pollenza-Camerino: "Favoriti i locali perché devono fare il pieno per centrare la salvezza, dall’altra parte c’è un Camerino che accusa qualche assenza".

Falcor-Settempeda: "Le differenti motivazioni potranno incidere sulla partita contro la capolista che sta in un clima festoso per la promozione: 1X".

Urbis Salvia-Esanatoglia: "Uno fisso, l’Urbis Salvia deve assicurarsi i 3 punti e riuscendoci sarebbe salvo per i 10 punti di vantaggio sull’avversaria nei playout".

Vigor Montecosaro-Montecosaro: "Il Montecosaro è in salvo e gioca in casa della seconda che potrebbe saltare il primo turno qualora la Passatempese non dovesse vincere: 1".