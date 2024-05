Prima categoria: quarti di finale playoff. Il Masone cade all’ultimo flash dei supplementari. Passano il turno i piacentini della Sannazzarese

SANNAZZARESE

1

MASONE

0

DTS

SANNAZZARESE: Pancini, Cavicchia, Maccabruni (32’st Kevin Prazzoli), Orru, Leonardo Prazzoli, Girometta, Filipov, Armani (25’st Herman), Zarbano, Cozzi, Simone. A disp.: Bolzoni, Inghilterra, Riva, Finocchiaro, Gelmini, Liccardo, Jelec. All.: Di Donna

MASONE: Ceci, Mendicino, Barbieri, Castrianni, Teggi, Acquah, Zagnoli (13’sts Burani), Tascedda, Corradini (17’st Battigello), Durmishi (39’st Sakho), Ventura (1’sts Stefani). A disp.: Oliva, Kravchenko, Sabbadin, Montorsi, Muredda. All.: Marchesini

Arbitro: Rossetti di Parma

Rete: Kevin Prazzoli al 15’sts.

Note: ammoniti Acquah, Cavicchia, Maccabruni e Orru.

Niente da fare per il Masone nei quarti di finale dei playoff regionali di Prima categoria. Vittoria per i piacentini della Sannazzarese, che hanno trovato il gol al minuto 120, ovvero all’ultimo giro d’orologio dei tempi supplementari. Un kappao indolore per gli "orange", in ogni caso, che vincendo otto giorni fa per 2-0 col Guastalla si sono assicurati con ottima probabilità il salto in Promozione. La società, inoltre, in settimana, aveva confermato mister Marco Marchesini anche per il prossimo anno, che come già detto sarà quasi certamente disputato in Promozione.