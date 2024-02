Prima Categoria Romagnano sfida Corsagna. Caccia ai tre punti dopo la sconfitta di Mulazzo

Deve subito mettere da parte

la sconfitta nel derby il Romagnano se vuol tornare a dire la sua nella lotta ad un posto nei play off nel campionato

di Prima Categoria. La caduta

di Mulazzo, la prima del 2024,

ha interrotto una serie positiva

di 6 risultati per gli amaranto che questo pomeriggio al "Raffi" di Castagnara (ore 15) se la vedranno contro il Corsagna terzo in classifica. "Non sarà facile perché giochiamo contro una delle migliori formazioni

del girone – anticipa il direttore generale Andrea Pucci – ma

la squadra si è allenata bene

e deve provare a riprendersi subito dal contraccolpo di un passo falso che poteva anche essere fisiologico dopo il filotto di risultati utili". I tecnici Michele Dati e Gianluca Matelli questo pomeriggio non avranno sicuramente a disposizione lo squalificato Federico Barbetti, centrocampista di riferimento della squadra, e rischiano di dover fare a meno anche di Elia Pedrazzi per motivi di lavoro.

Per il resto l’organico dovrebbe essere tutto a disposizione.

Il Romagnano con la battuta d’arresto patita in Lunigiana

è scivolato al settimo posto

a -4 dalla quinta.

Gianluca Bondielli