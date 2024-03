Prima categoria. San Godenzo-Sporting, aria di vetta

Si gioca oggi il 25° turno con calcio d’inizio alle 15. Nel girone C il Cerbaia deve vincere la sfida casalinga col Novoli per non perdere contatto con i vertici. Cercherà l’impresa la Sancascianese sul campo della capolista Jolo. Nel girone D gara incandescente d’alta classifica San Godenzo-Sporting Arno. Alla ricerca di punti salvezza Casellina e Rignanese nelle gare casalinghe contro Chianti Nord e Reggello. Rischiano il Galluzzo a Levane e il Cubino col Piandiscò.

Girone C: Albacarraia-Gambassi, Atletica Castello-Folgor Calenzano, Barberino Tavarnelle-Amici Miei, Cerbaia-Nuova Novoli, Isolotto-Ginestra Fiorentina, Jolo-Sancascianese, Quarrata Olimpia-Casale Fattoria, Barberino di Mugello-Csl Prato.

Girone D: Atletico Levane-Audace Galluzzo, Bibbiena-San Clemente, Casellina-Chianti Nord, Incisa-Castelnuovese, Pratovecchio-Belmonte, Rignanese-Resco Reggello, San Godenzo-Sporting Arno, Vaggio Piandiscò-Cubino.