Prima categoria. Sancascianese-Barberino, che scontro

Tre giornate al termine; oggi in campo alle 16. Nel girone C la partitissima è Sancascianese-Barberino di Mugello, una sfida salvezza molto importante fra due squadre che vogliono evitare i play out e rimanere in categoria. Nella parte alta della classifica Calenzano-Cerbaia promette emozioni e spettacolo fra due formazioni di valore, in una gara da tripla. Nel girone D scontro fra titani a Badia a Settimo dove si incontrano Sporting Arno e Reggello, che sono ai primi posti. La capolista Cubino ha l’ostacolo Rignanese che cerca punti per la salvezza.

Girone C: Albacarraia-Barberino Tavarnelle, Amici Miei-Isolotto, Atletica Castello-Jolo, Casale Fattoria-Csl Prato, Folgor Calenzano-Cerbaia, Gambassi-Quarrata Olimpia, Ginestra Fiorentina-Nuova Novoli, Sancascianese-Banti Barberino Mugello.

Girone D: Atletico Levane Leona-Ideal Club Incisa, Audace Galluzzo-Pratovecchio, Castelnuovese-San Godenzo, Cubino-Rignanese, Belmonte-Chianti Nord, San Clemente-Casellina, Sporting Arno-Resco Reggello, Vaggio Piandiscò-Bibbiena.

F. Que.