Prima categoria. Sancascianese vs Calenzano. Incisa di scena a S. Godenzo

Si gioca la sesta giornata in Prima categoria, con calcio d’inizio alle ore 15,30. Nel girone C la partita di spicco è Sancascianese-Calenzano, fra due squadre ambiziose e in salute. Le altre partite: Ginestra Fiorentina-Cerbaia, Isolotto-Barberino Tavarnelle, Novoli-Castello, Barberino Mugello-Quarrata Olimpia.

Nel girone D la capolista Incisa rischia a San Godenzo. Le altre gare della giornata: Casellina-Pratovecchio, Castelnuovese-Audace Galluzzo, Chianti Nord-Bibbiena, Belmonte-Atletico Levane, Reggello-Vaggio Piandiscò, San Clemente-Cubino, Sporting Arno-Rignanese.