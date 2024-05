Prima Categoria. Savio, ko in semifinale. Salvo il Real Fusignano. Retrocede la Pol.2000

Svanisce subito il sogno del Savio che cade nella semifinale dei playoff del girone G di Prima Categoria e deve salutare la post season: i ravennati cedono 2-0 in casa del San Vittore che, così affronterà i forlivesi dell’Edelweiss per la vittoria negli spareggi promozione e, soprattutto, per il passaggio alla fase regionale. Il San Vittore segna un gol per tempo: alla mezzora realizza Alessi che sblocca il risultato, diventato più rotondo al 10’ del secondo tempo con Dall’Agata. Si salva con una certa tranquillità il Real Fusignano (foto) che batte 2-0 la Polisportiva 2000 con i gol di Botti e Gulini, uno per tempo. I neroverdi si salvano per il secondo anno consecutivo ai playout, condannando i cervesi alla retrocessione dopo cinque stagioni in Prima. Nel girone E, nel quale giocava la Virtus Faenza, il Tozzona Pedagna batte 2-0 la Ceretolese e giocherà la finale col Valsetta. Si salva il Real Casalecchio che travolge 3-0 lo United Montefredente. Risultati Prima Categoria. Playoff. Girone G. Semifinali: San Vittore-Savio 2-0 (31’ pt Alessi, 10’ st Dall’Agata). Finale: Edelweiss-San Vittore. Girone E. Semifinali: Tozzona Pedagna-Ceretolese 2-0 (43’ pt Bertozzi, 1’ st Cutaio). Finale: Valsetta Lagaro-Tozzona Pedagna. Playout. Girone G: Real Fusignano-Pol. 2000 2-0 (30’ pt Botti e 20’ st Gulini). Retrocesse: Pol. 2000, Azzurra Romagna e Santagata Sport. Girone E: Real Casalecchio-Utd. Montefredente 3-0 (26’ pt e 36’ Iovino, 46’ st Fantasia). Retrocesse: Utd. Montefredente Sesto Imolese e Porretta.

u.b.