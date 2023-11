Prima categoria. Savio, pari inaspettato. Bene il Frugesport

Sorpresa nel girone G di Prima: la capolista Savio viene fermata sul pari casalingo (1-1) nel derby dalla Pol. 2000 – e avvicinata in classifica da Pianta e San Vittore – passata in vantaggio con Giulianini, alla terza rete stagionale, ma raggiunta da Scortichini. Resta in scia il Frugesport che trionfa 3-1 nel derby con il Real Fusignano, grazie anche al 5º gol di Zuccarino. Ora i neroverdi sono ultimi da soli: infatti l’Azzurra Romagna pareggia 1-1 con l’ostico Carpena e lascia solo il Real. Nel girone E clamoroso ribaltone della Virtus Faenza che, sotto 0-2 col Basca a fine primo tempo, ribalta tutto anche grazie a una doppietta di Gamberi (7 gol in campionato) e vince 3-2. Prima Categoria 8ª giornata. Girone G: A. Romagna-Carpena 1-1 (23’ pt Anniballi (A), 3’ st Manica), Edelweiss-S. Vittore 1-5, Frugesport-R. Fusignano 3-1 (36’ pt rig. Zuccarino, 38’ pt Mengozzi (RF), 24’ st Mambelli, 33’ st Grandi), Meldola-Pianta 1-2, Santagata Sport-Modigliana 1-2 (17’ st L. Bertocchi, 23’ st Tamburini (S), 45’ st Di Giannantonio), Savarna-F. Ghiaia 1-0 (15’ st Scarlatella), Savio-Pol. 2000 1-1 (25’ pt Giulianini (F), 37’ pt Scortichini), Sp. Predappio-S. Sofia 1-1.

Classifica: Savio 19; Pianta 18; S. Vittore 16; Modigliana, Frugesport 15; Carpena 14; Edelweiss 13; Meldola, Sp. Predappio 12; Savarna 11; S. Sofia 8; Pol. 2000 7; A. Romagna, Santagata Sport, F. Ghiaia 5; R. Fusignano 4. Girone E: C. del Rio-Dozzese 4-5, Ceretolese-Pontevecchio 2-2, C. S. Pietro-R. Casalecchio 2-2, S. Benedetto-Utd. Montefredente 2-1, S. Imolese-Petroniano 1-1, T. Pedagna-La Dozza 4-2, Valsetta-Porretta 6-0, Virtus Faenza-Basca 3-2 (16’ pt e 44’ pt Adeyemi (B), 7’ st Bernabei, 17’ st rig. e 23’ st Gamberi). Classifica: S. Benedetto 22; Petroniano 20; La Dozza 16; T. Pedagna 15; Basca, Sesto Imolese, Virtus Faenza 12; Valsetta 11; Ceretolese 10; Dozzese, Pontevecchio 9; R. Casalecchio 8; C. S. Pietro 7; Utd. Montefredente, C. del Rio 6; Porretta 2.

u.b.