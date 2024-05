Prima categoria, semifinale per il titolo regionale. A San Benedetto disco rosso per la Settempeda

Azzurra San Benedetto

2

Settempeda

1

AZZURRA : Amici, Malavolta, Tommasi, Cameli, Ruggieri (30’ st Orsini), Piunti (22’ st Mignini), Alighieri, Pagliarini (16’ st Schiavi), Massi, De Panicis (16’ st Palladini), Mascatti. All. Morelli.

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Cartechini (35’ st Meschini), Gianfelici, Dolciotti, Quadrini, Silla, Farroni (1’ st Wali), Castellano, Eclizietta (1’ st Cappelletti). All. Ciattaglia.

Arbitro: Recchia di Ascoli.

Reti: 8’ De Panicis, 16’ st Quadrini, 45’ st Palladini.

L’Azzurra, vincitrice del girone D di Prima categoria, ha battuto la Settempeda e conquistato la finale per il titolo regionale. Sabato affronterà, sempre in casa, il Lunano che nell’altra semifinale ha superato il Sassoferrato. I biancorossi sono andati subito sotto a seguito di una bella "imbucata" che ha visto pronto De Panicis a infilare Caracci. Poi non hanno giocato un bel primo tempo. Meglio nella ripresa, quando l’allenatore ha cambiato assetto tattico. Il pari è stato firmato da una splendida punizione dai 20 metri di Quadrini. Poi equilibrio fino alle battute conclusive, quando Palladini – allo scadere del tempo regolamentare – è stato bravo a sorprendere la retroguardia agganciando bene un lungo lancio dalle retrovie e trovando il guizzo per il gol del successo. Al termine dei 7 minuti di recupero Meschini ha avuto la palla del 2-2, ma il portiere ha salvato il risultato.