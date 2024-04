Prima categoria Serricciolo sconfitto in casa. Ma Borghetti non ci sta: "Bravi ma sfortunati"

Il Serricciolo si è fermato incassando una sconfitta contro l’ostico Capezzano Pianore. Ma il tecnico Borghetti non ci sta: "Abbiamo giocato a viso aperto – sottolinea – contro una squadra che ad agosto è stata costruita per vincere il campionato. Nel primo tempo siamo stati un po’ contratti, più che altro nella fase di non possesso, ma abbiamo comunque creato tre buone occasioni e colpito un palo. Gli avversari prima di noi hanno colpito due traverse dalla distanza e hanno beneficiato di un rigore molto generoso. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia e siamo riusciti a schiacciarli dentro la loro area. Purtroppo non ci è stato concesso un penalty e ci è stato annullato un gol regolare. Poi siamo andati vicinial pareggio con due punizioni che il loro portiere ha tolto dall’incrocio e con un salvataggio sulla riga che ha frenato il nostro entusiasmo. Quindi abbiamo subito il raddoppio da una loro ripartenza".

"Non posso rimproverare i ragazzi – aggiunge Borghetti – perché specie nella ripresa hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari, disputando una gara di spessore. Abbiamo avuto poca fortuna negli episodi e sicuramente siamo stati meno cinici rispetto al Capezzano. Peccato per il risultato, ma la strada è giusta. Abbiamo ancora tre partite per fare i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo".

Domenica prossima i gialloblù sono attesi in trasferta dall’Atletico Lucca, formazione che si gioca le ultime possibilità per assicurarsi un posto nei playoff.

Ilaria Gallione