Prima categoria. Sfida ad alta quota. Il Gallo se la vede col Galeazza

Sfida d’alta quota per il Gallo, che riceve il Galeazza secondo in classifica. I galletti nell’ultimo turno avevano vinto lo scontro diretto con La Dozza: la matricola terribile si era arresa solo nel finale, sbagliando un calcio di rigore, mentre gli uomini di "Bubu" Zambrini hanno realizzato dagli undici metri con Panzavolta. Le due battistrada sono divise da un solo punto, quindi in caso di vittoria il Gallo sarebbe campione d’inverno.

Nei granata ci sarà l’esordio di Nicola Berto, un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli d’attacco; arriva dal Consandolo, dove la sua stella non ha brillato, in una categoria inferiore dovrebbe fare la differenza, come l’aveva fatta a Pontelagoscuro. Andrà verosimilmente a fare coppia con Panzavolta, in attesa del pieno recupero di Lettieri. Quindi un Gallo con più frecce al proprio arco, sarà un bel confronto con Nicoli, l’attaccante ex Casumaro che sta trainando il Galeazza.

Il presidente Carlo Baldissara si aspetta che il Copparo indirettamente aiuti il suo Gallo, nella difficile trasferta di montagna, a Vado contro lo Sporting terzo in classifica. Nella lotta per non retrocedere spicca lo scontro diretto per la salvezza a Calderara tra i padroni di casa dell’Airone e la Codigorese. "Ha i nostri stessi punti – commenta Diego Grassi, allenatore dei granata – ha approfittato della finestra di mercato per cambiare metà squadra, non so che squadra mi troverò davanti. L’infermeria si è gradatamente svuotata: finalmente posso fare delle scelte".