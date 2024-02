Prima categoria. Sfida al ’Preziosa’ tra Copparo e Ravarino

Senza gli anticipi della Centese con la X Martiri nel derby d’alta quota e della trasferta del Pontelagoscuro a Galezza, il turno di Prima categoria offre comunque un piatto ricco. A cominciare dalla sfida al "Preziosa" tra Copparo e Ravarino, vale a dire due tra le squadre più in forma del periodo: gli ospiti sono stati in gradi di strappare un risultato di prestigio a spese della Centese e i padroni di casa protagonisti di un’entusiasmante rimonta nel 2024, che ha portato i rossoblù fuori dalla palude del fondo classifica e anche dalla fascia play out. Tre assenze per mister Cestari: Jacopo Benini, Mazzini e capitan Scaramelli, autore del gol del pareggio nel derby di domenica scorsa a Bondeno. "Purtroppo dovrò vedere la partita della tribuna – dice Yuri Scaramelli – ma sono fiducioso che i miei compagni faranno bene anche senza di me. C’è in tutti la voglia di riscattare l’immeritata sconfitta dell’andata: perdemmo 1-0, ma era giusto il pareggio". Ci sono inoltre degli scontri diretti importanti per evitare la retrocessione, a cominciare dal derby in programma a Poggio Renatico nella sfida delle matricole: i biancorossi fanalino di coda e il Santa Maria Codifiume, che punta a evitare i play out. L’Argentana sarà di scena a Sala Bolognese, diretta concorrente per la salvezza, Il Gallo proverà ad approfittare del periodo negativo del Nonantola, infine il Bondeno proverà a salvare la pelle a Molinella, campo difficile.