Prima Categoria, si riparte dopo la sosta. Gallo ad Ambrogio

Dopo la lunga sosta natalizia oggi (ore 14.30) riprende la Prima categoria. La capolista Gallo farà visita alla neo promossa Amici di Stefano, un avversario molto temuto dai granata.

"Ad Ambrogio prevedo una partita difficile – afferma il presidente dei granata, Carlo Baldissara – Pur essendo al debutto in categoria, sta andando molto bene in campionato, a centro classifica. L’incognita è la lunga sosta, siamo fermi dal 22 dicembre, non abbiamo disputato neanche un’amichevole". All’andata si impose la formazione granata, un 2-0 senza appello. "Da allora ne è passata di acqua sotto i punti, sarà una partita completamente diversa".

Nel Gallo è vicino il rientro in squadra di Lettieri, ad Ambrogio partirà comunque dalla panchina. Il Pontelagoscuro proverà indirettamente a dare una mano al Gallo. I biancazzurri saranno a Ceretolo, contro un’altra neo promossa. I biancazzurri durante la sosta hanno disputato un’amichevole a Molinella, un successo per 2-1, ma "il risultato conta ben poco – racconta il direttore sportivo granata, Marcello Sfargeri – è stata soprattutto una partita utile per tenere alto il ritmo partita. Le gare che contano cominciano da oggi.

All’andata avevamo vinto 1-0, speriamo di confermarci. Avevamo finito male, 1 punto in tre partite: vogliamo ripartire con il piede giusto". Unico assente lo squalificato Cavallini. Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume riceve l’Anzolavino, la Codigorese sarà in trasferta con le neo promossa bolognese La Dozza, infine Copparo sarà di scena a Casalecchio contro i bolognesi del Real.

f. v.