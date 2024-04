Prima Categoria. Si salva il Savarna. Pol 2000 e Fusignano a un passo dai playout

Nel girone G di Prima, il Savarna vince 2-0 col Santagata e si salva mentre Pol 2000 e Real Fusignano sono quasi condannate ai playout. Il Savio perde 2-1 e per arrivare ai playoff deve vincere al prossimo turno con l’Edelweiss. Nel girone E la Virtus Faenza perde 2-1 a Castel San Pietro. L’Azzurra di Annibali (foto) cade con l’Edelweiss. Prima Categoria (29ª giornata). Girone G: Edelweiss-A. Romagna 2-1 (6’ pt Salimbeni (A), 37’ pt Frabetti, 14’ st Brandino), Frugesport-Sp. Predappio 3-3 (30’ pt Tisselli, 13’ st Barducci, 25’ st Zuccarino (F), 35’ st Samsak (F), 40’ st Antonellini (F), 42’ st Barducci), Meldola-Savio 2-1 (28’ pt Catani, 35’ st aut. Raggi, 51’ st De Pascalis), Modigliana-S. Sofia 1-1, Pianta-F. Ghiaia 1-2 (6’ pt Ricciardi, 6’ st Benvenuti (P), 34’ st Babbi), R. Fusignano-Carpena 1-1 (15’ pt Manica (C), 25’ pt O David), S. Vittore-Pol. 2000 2-1 (27’ pt Celli (2000), 3’ st e 41’ st Totaro), Santagata Sport-Savarna 0-2 (20’ st Asturi, 30’ st Mauro). Classifica: Frugesport 64; Edelweiss 59; S. Vittore 55; Savio 50; Modigliana 49; Pianta 45; Carpena 43; S. Sofia, Meldola 38; F. Ghiaia 34; Savarna 33; Sp. Predappio 31; Pol. 2000, R. Fusignano 28; A. Romagna 23; Santagata Sport 17. Girone E: C. S. Pietro-Virtus Faenza 2-1 (39’ pt Giangregorio (CS), 8’ st Sasso (CS), 14’ st Subashi). Classifica: Petroniano 63; Valsetta 52; T. Pedagna 51; Pontevecchio, Ceretolese 44; S. Benedetto, Virtus Faenza 43; C. S. Pietro 40; Basca, Dozzese 38; R. Casalecchio 36; La Dozza, C. del Rio 34; Utd. Montefredente 32; S. Imolese 28; Porretta 11.

u.b.