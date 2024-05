Prima Categoria, sorteggiato l’avversario della formazione di Porotto, che dovrà vincere fuori casa. X Martiri, domenica playoff a Forlì con l’Edelweiss

La X Martiri ha pescato l’Edelweiss Jolly, formazione forlivese che domenica nella finale del girone aveva eliminato il Martorano. Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i playoff, dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta giornate, l’Edelweiss Jolly con 59 punti frutto di 18 vittorie e 5 pareggi a fronte di 7 sconfitte, aveva chiuso la stagione regolare alle spalle della Frugesport Massa Lombarda, salita direttamente in Promozione arrivando a quota 64. Ricordiamo che la Fruges due anni fa, quando la X Martiri fu protagonista della storica cavalcata fino alla Promozione, fu fiera avversaria dei biancazzurri. I play off sono un traguardo che l’undici forlivese biancazzurro, allenato da mister Simone Bertaccini, ha centrato al primo anno nella categoria, dopo cioè la promozione centrata grazie alla splendida cavalcata della stagione scorsa in Seconda.

Per via della migliore classifica nella stagione regolare, sarà la X Martiri a giocare in casa dell’Edelweiss, a Forlì. Chi passerà il turno se la vedrà con la vincente di Valsetta Lagaro-Riccione. "Sappiamo poco dei nostri rivali – commenta il direttore sportivo Riccardo Alberani – l’importante è aver schivato il Riccione, che è la squadra più attrezzata".

La X Martiri ha avuto accesso ai quarti di finale dei play off regionali superando domenica, a Porotto, il Persiceto. "E’ stata una partita tosta – sottolinea Davide Bolognesi (nella foto), allenatore biancazzurro – equilibrata e combattuta, disputata al cospetto di avversario organizzato, con valori tecnici elevati e notevole fisicità". Dopo le finali dei singoli gironi si erano qualificate otto squadre, che sono state suddivise dal Crer per collocazione geografica, i ferraresi inseriti nell’area con i bolognesi del Lagaro, i forlivesi dell’Edelweiss e i riminesi del Riccione, che rappresenta la realtà più grande in termini di popolazione. Ieri pomeriggio dal mazzo delle squadre per raggruppamento geografico sono stati sorteggiati gli abbinamenti.

Franco Vanini