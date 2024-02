Prima categoria. Spartaco Banti si è rilanciato nel 2024

Momento positivo per lo Spartaco Banti Barberino, che si è rilanciato dopo i problemi di fine 2023. La squadra mugellana, impegnata nel Girone C della Prima Categoria, è ancora imbattuta nel girone di ritorno e sta cercando di risalire la classifica, dove è ancora in zona play-out. La società del presidente Bruno Nencini, dopo gli ultimi risultati, ha confermato in panchina fino al termine della stagione Ettore Lastrucci. Il tecnico è al primo incarico in una prima squadra dopo le esperienze nei settori giovanili della Fortis Juventus e degli stessi rossoblù, dove ha svolto anche ruoli dirigenziali prima di essere scelto come terzo allenatore in questo campionato dopo Silvio D’Apolito e Luca Bagni. Inoltre, i barberinesi hanno dovuto fare i conti con il "caso Nuti": per il tesseramento irregolare del giocatore è arrivata una sconfitta a tavolino (con il Csl Prato Social Club, dopo il pareggio sul campo), anche se dovrebbero essere scongiurate ulteriori sanzioni.