Prima categoria, trasferta a forte dei marmi. Serricciolo deciso a rialzare la testa dopo due ko. Il ds Ruffini: "Una sfida che nasconde insidie»

Un Serricciolo determinato a riscattare le due sconfitte consecutive proverà a tornare dalla trasferta versiliese con qualche punto in saccoccia. Avversario nella sesta giornata del campionato di Prima Categoria sarà l’ambizioso Forte dei Marmi che questo pomeriggio alle ore 15 cercherà di ripetere la netta vittoria ottenuta all’andata per continuare ad alimentare le speranze di promozione. I locali, reduci dall’ottimo pareggio contro la prima della classe Marginone, dovranno guardarsi le spalle dal Corsagna e dall’Academy Porcari per mantenere il secondo posto in classifica. Dall’altra parte i gialloblù saranno motivati a ben figurare contro una squadra più quotata e che appare favorita dai pronostici.

"Purtroppo domenica scorsa contro il Pistoia è andata male malgrado l’ottimo primo tempo – dichiara il ds Ruffini – per cui la classifica torna in modalità “alert“ con l’aggravante che i prossimi avversari si chiamano Forte dei Marmi. Sulla carta sarà una partita proibitiva come del resto lo è stata anche all’andata, ma se avremo una minima percentuale di fare dei punti vorremo sfruttare quella possibilità e giocarcela alla pari. Quest’estate accreditavo il Forte tra le formazioni con maggiori chance di successo e non mi sbagliavo. Se guardiamo la classifica, infatti, ci avevo visto bene, anche se il Marginone, grande sorpresa, non molla un colpo. Per chiudere, a parte Tazzini e Giannantoni, sempre infortunati, gli altri saranno tutti disponibili e con la voglia di regalare alla società qualche punto insperato".

Ilaria Gallione