Prima Categoria, ultimo atto. L’Azzurra ancora in bilico

Ultimo atto della stagione regolare in Prima Categoria con tanti verdetti, anche molto importanti, ancora in ballo. Nel girone G, archiviata la promozione del Frugesport, si lotta per playoff e salvezza. Già certi il secondo posto dell’Edelweiss e il terzo del San Vittore. Il Savio è quarto e, se vince, si qualifica per la semifinale proprio contro il San Vittore: avversario, però, domani al "Marchetti" sarà l’Edelweiss nella disfida tra i due bomber, entrambi con 15 gol, Brandino per i forlivesi e Antonellini.

In caso di pareggio il Savio, invece, può essere scavalcato dal Modigliana, in campo a Lido di Savio contro il Fosso Ghiaia già salvo in anticipo. Salvezza difficile invece per l’Azzurra che deve battere il Real Fusignano nello scontro diretto e sperare che lo Sporting Predappio non batta il già retrocesso Santagata Sport. In via del tutto ipotetica, neppure la Virtus Faenza (che ospita il Pontevecchio) è tagliata fuori dalla qualificazione per i playoff ma dovrebbero verificarsi una serie di fortunate combinazioni, come la sconfitta di buona parte delle formazioni che la precedono. Combinazioni molto difficili ma ipoteticamente realizzabili.

Un po’ di rammarico, poi, per i manfredi: ieri, infatti, si è tenuta la finale di Coppa di Prima, vinta dal Colombaro 1-0. Colombaro che aveva eliminato in semifinale proprio la Virtus Faenza e solamente ai rigori. Programma Prima Categoria, 30ª giornata (domani, ore 15,30). Girone G: Pol. 2000-Pianta, A. Romagna-R. Fusignano, Carpena-S. Vittore, F. Ghiaia-Modigliana, S. Sofia-Frugesport, Savarna-Meldola, Savio-Edelweiss, Sp. Predappio-Santagata Sport. Classifica: Frugesport 64; Edelweiss 59; S. Vittore 55; Savio 50; Modigliana 49; Pianta 45; Carpena 43; S. Sofia, Meldola 38; F. Ghiaia 34; Savarna 33; Sp. Predappio 31; Pol. 2000, R. Fusignano 28; A. Romagna 23; Santagata Sport 17. Girone E: Basca-R. Casalecchio, C. del Rio-T. Pedagna, Dozzese-Petroniano, Porretta-Ceretolese, S. Benedetto-C. S. Pietro, Utd. Montefredente-La Dozza, Valsetta-S. Imolese, Virtus Faenza-Pontevecchio. Classifica: Petroniano 63; Valsetta, T. Pedagna 52; Ceretolese 47; S. Benedetto, Pontevecchio 44; Virtus Faenza 43; C. S. Pietro 40; Basca, Dozzese 38; R. Casalecchio 36; La Dozza, C. del Rio 34; Utd. Montefredente 32; S. Imolese 28; Porretta 11 (in alto da sinistra Longari del Frugesport e Placci della Virtus Faenza).

u.b.