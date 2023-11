PRIMA CATEGORIA. Viciomaggio di misura sul Tegoleto. Franchi si prende il derby: è secondo

Il gol di Bighellini è pesantissimo. Una rete che non solo ha permesso ai biancoverdi di prendersi il derby casalingo contro il Tegoleto ma anche si spiccare il volo, restando incollati alla prima posizione. Il distacco del Viciomaggio di Riccardo Franchi dal primo posto occupato dal San Quirico - sconfitto dal Capolona Quarata per 1-0 - adesso si è ridotto ad un solo punto. Il Tegoleto resta attardato sulla zona playoff mentre in coda al gruppo situazione difficile per la Fratta, ultima con un punto, e lo Spoiano terzultimo. Appena sopra Valdichiana e Cortona, partiti con ben altri obiettivi a inizio stagione.