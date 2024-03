Prima Categoria: X Martiri a Nonantola. Centese in casa col Sala

Mancano sette partite alla fine del campionato, di cui quattro la Centese le giocherà al Bulgarelli, la sua roccaforte, un cammino che la vede in testa fin dall’inizio, in un crescendo di emozioni e coinvolgimento popolare. L’avversario di turno è il Sala Bolognese, formazione di metà classifica, reduce dal successo nel derby bolognese con il Molinella; successo pure per la Centese, sebbene con il fanalino di coda Poggese, che contro la capolista si giocava le residue possibilità di salvezza. In casa biancoceleste si tiene la guardia alta: "Affrontiamo una squadra solida – afferma Nicholas Costantini, uno dei punti di forza della squadra guidata da "Briegel" Govoni, 13 gol all’attivo – in salute e che vorrà dimostrare quanto vale contro la capolista. All’andata vincemmo di misura, con gol di Sassu; il Sala mi aveva fatto una buona impressione. E’ una squadra difficile da battere, organizzata, si difende bene e ha delle individualità di rilievo in Trombetta (fratello del centravanti del Corticella e della Portuense ndr), Monari e Capone". La diretta concorrente, la X Martiri, ha un turno alla portata, a Nonantola contro la penultima in classifica. Nella lotta per non retrocedere promette gol e spettacolo il derby del fiume Po a Pontelagoscuro, che se la vedrà con il Bondeno affamato di punti. "La posta in palio è alta, soprattutto per noi – dice il direttore sportivo matildeo Enrico Veronesi – Dobbiamo far punti e sperare che il Ponte, che ha ben poco da chiedere al campionato, vada in campo demotivato. La squadra è in salute, l’avvento di mister Mattioli è stato positivo, la squadra è migliorata soprattutto nell’approccio alle partite". Indisponibile il solo Darraji. E’ tutta in salita la trasferta del Gallo a Ravarino, terza forza del campionato, mentre si prospetta equilibrato il derby salvezza tra il Copparo e il Santa Maria Codifiume.