Prima Categoria: X Martiri contro il Copparo. Centese a Codifiume

Da un’argentana all’altra per la capolista Centese, che ha vinto al fotofinish la sfida a tinte amarcord con l’Argentana domenica scorsa. Non è stato semplice superare la resistenza dei granata: sotto nel primo tempo, rimonta alla mezz’ora della ripresa e poi risultato ribaltato nei minuti di recupero. Eugenio Bruschi si era lamentato dell’arbitraggio, insinuazioni respinte dal presidente biancoceleste Alberto Fava: "Il presidente Bruschi prima di rilasciare commenti incendiari dovrebbe contare fino a tre. Le immagini in nostro possesso lo smentiscono. Il calcio è fatto di episodi, servirebbe maggior fair play". La Centese sarà di scena a Santa Maria Codifiume, matricola solida e terzo attacco del girone. Domenica gli uomini di Battaglia sono stati travolti a Molinella, "una ragione in più per tenere la guardia alta – mette in risalto il massimo dirigente biancoceleste – Contro l’Argentana abbiamo sbagliato molto, soprattutto nel primo tempo, contro il Codifiume servirà concretezza e pazienza se non riusciremo a sbloccare subito il risultato". Trasferta alla portata per il Pontelagoscuro, a Gallo, ben più difficile per il Bondeno, che riceve il Galeazza terzo in classifica, anche se la formazione matildea scoppia di salute, reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima della serie a Nonantola. La X Martiri domenica ha fermato in trasferta il lanciato Galeazza, a Porotto sarà alle prese con il derby con il Copparo. "E’ una formazione difficile – afferma il direttore generale Antonio Alberani – arriverà affamata di punti, ma non possiamo permetterci di pareggiare: abbiamo lasciato troppi punti per strada nella prima partite del girone di andata". La Poggese (ad Anzola) farà visita al Sala Bolognese, infine l’Argentana a San Biagio cerca il riscatto con i bolognesi del Fly Sant’Antonio.

f. v.