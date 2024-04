Prima Categoria: X Martiri già certa del secondo posto. Salvezza, tante a rischio

Pareggio inaspettato a Porotto per la vice regina del campionato, la pericolante Santa Maria Codifiume ha costretto a dividere la posta al più quotato avversario, che però aveva la pancia piena. "Ci sono anche gli avversari – è la tesi del direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani – che hanno giocato con grande aggressività, soprattutto nel primo tempo; nel secondo pioggia e vento hanno impedito di giocare a calcio". Il mezzo passo falso non cambia gli equilibri di classifica, il secondo posto è già acquisito: chi preferireste affrontare ai play off? "Non è importante chi affronteremo, conta farci trovare nelle migliori condizioni quando sarà il momento. Allo stato attuale il Ravarino è già qualificato, l’altra sarà una tra il Fly Sant’Antonio e il Persiceto".

Nella lotta per non retrocedere un passo avanti l’hanno fatto il Copparo, che ha calato il tris a spese del Molinella, ma domenica dovrà far risultato a Cento per evitare i play out; vittoria importante per il Bondeno, che in rimonta ha sconfitto l’Argentana nello scontro diretto.

"Ci siamo complicati la vita – allarga le braccia Jacopo Innocenti, allenatore granata – Bondeno ha vinto con merito, aveva più fame di noi: ha vinto con merito". Per l’Argentana adesso si fa dura. "A questo punto i play out sono quasi inevitabili, anzi ci servirà almeno un altro punto per la certezza di giocarli con due risultati su tre a disposizione". Ma l’Argentana domenica a San Biagio riceve il Ravarino, terza forza del campionato, che non sarà certo in vena di regali. Sicuro dei play out il Bondeno, che si giocherà un’intera stagione nello scontro diretto di domenica prossima a Santa Maria Codifiume.

f. v.