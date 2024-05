Prima categoria. X Martiri in finale: ultimo sforzo contro il Persiceto

A distanza di un anno dalla retrocessione arrivata dalla finale play out, la X Martiri ha l’occasione per risalire immediatamente in Promozione. La formazione biancazzurra si è piazzata alle spalle della Centese, cui ha dato filo da torcere per gran parte della stagione, acquisendo il secondo posto con largo anticipo. In settimana gli uomini di Bolognesi si sono allenati senza l’assillo del risultato a ogni costo, ricaricando le pile, onere toccato a Ravarino e Persiceto, che si sono affrontati nella semifinale play off. L’ha spuntata quest’ultima, non senza patemi. Spettatori interessati il tecnico della X Martiri e il direttore sportivo Riccardo Alberani. Ecco la sua analisi: "E’ stata una partita molto equilibrata – afferma Alberani – l’ha spuntata chi ha saputo gestire meglio lo stress e sfruttare gli episodi". Riguardo all’avversario di turno, "non avevo preferenze per l’una o l’altra squadra. Il Persiceto è una squadra che ha notevole fisicità e che ha in Luppi un centravanti prestante, forte sul gioco aereo, dovremo quindi fare attenzione alle palle alte". Che spareggio si aspetta? "Mi aspetta di trovare un Persiceto molto aggressivo, che la metterà sull’agonismo. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta, abbiamo a disposizione due risultati su tre". In caso di passaggio del turno la X Martiri dovrebbe giocare altri spareggi, ma vincere sul Persiceto dovrebbe essere sufficiente per il ripescaggio nella categoria superiore, come è accaduto l’anno scorso al Consandolo.