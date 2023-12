Prima Categoria: X Martiri vincente nell’anticipo. Centese a Copparo

E’ quasi un testa-coda per la Centese, che sarà di scena al "Preziosa" di Copparo. Sulla carta non ci sarebbe partita tra le due nobili decadute del calcio dilettantistico ferrarese, visto il divario di punti. La capolista biancoceleste è campione d’inverno, reduce da una vittoria interna sul solido Galeazza, ma sarà senza diversi titolari. Attenzione a prendere sotto gamba i rossoblù, che si sono sbloccati a Molinella, che a quel momento era in grande spolvero e alla luce della doccia fredda rimediata dal Gallo, fanalino di coda in quella fase. "La Centese è favorita d’obbligo – è la considerazione del direttore sportivo rossoblù – se c’è una differenza di 25 punti un motivo ci sarà; viaggia a vele spiegato verso la vittoria finale, dovremo giocare la partita perfetta e non commettere errori per finire l’anno in maniera positiva davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che la Centese lamenta diverse assenze, ma anche noi siamo rimaneggiati: senza l’attaccante Granata, ma speriamo ci ripensi e possa darci una mano a salvarci. In più si sono fatti male Federico Tosi e Alberto Mazzini". Altro derby a Bondeno, dove i matildei se la vedranno con il Santa Maria Codifiume, nella sfida delle matricole. "Ci mancano un paio di giocatori infortunati – dice Ianco Gadda, l’allenatore – oltre a Boschini, che è andato al Cavezzo. La classifica non ci sorride, ci siamo complicati la vita nella prima metà del girone di andata, ma abbiamo le potenzialità per tirarci fuori". Sfida nella sfida sarà il confronto tra fratelli Darraj: per i matildei ci sarà il debutto del giocatore dopo l’esperienza al Medolla: "E’ un acquisto importante in una squadra giovane come la nostra, un giocatore di esperienza e temperamento". Nel Codifiume ci sarà l’esordio del nuovo acquisto Vitali, arrivato dalla Portuense. Infine, lo scontro al vertice tra X Martiri e Persiceto di ieri è finito con la vittoria di misura della formazione di Porotto (1-0).