Prima da titolare. Leonardi contento: "Un’emozione davvero fortissima»

"Un’emozione fortissima", per il bianconero Luca Leonardi, vestire la prima maglia titolare. "Sono contento, sia della mia prestazione che della vittoria – ha spiegato il terzino –: abbiamo affrontato una squadra tosta, con cui all’andata avevamo pareggiato. Sapevamo che sbloccarla sarebbe stata una questione di attimi, loro non sono mai stati pericolosi". "All’inizio ero un po’ emozionato – ha aggiunto –, le condizioni del terreno non mi hanno aiutato, ma poi andata bene, bello giocare insieme a dei grandi calciatori". Leonardi è uscito dal campo stremato. "Sono stato fermo due settimane per la pubalgia – ha commentato –, non avevo novanta minuti sulle gambe. Con il caldo è stata abbastanza dura". Una chance da sfruttare al massimo. "Essendo un over e facendo il terzino non è stato facile trovare spazio – ha sottolineato il bianconero –, anche a centrocampo avrei avuto davanti giocatori come Bianchi, Masini, Lollo… Ho cercato di apprendere da loro il più possibile e sfruttare i consigli che mi hanno dato". Domenica il Mazzola. "Giocheremo allo stadio, sarà una grande emozione, soprattutto per il popolo senese, ma anche per chi come me viene da fuori. Faremo di tutto per portare a casa i tre punti".