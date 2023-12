Prima e seconda. Capezzano super. Torrelaghese ok

Capezzano-Serricciolo 4-0 Torna al successo il Capezzano che riprende fiato nella corsa ai playoff portandosi al quarto posto, gara in discesa sbloccata da un magistrale colpo di testa del capitan Pacini al 24’, raddoppio che porta la firma del nuovo acquisto Giacomo Maggiore che al 27’ termine di una bella iniziativa personale. Score completato nella ripresa da Pacini che firma la seconda doppietta stagionale, e dal baby Checchi.

Mulazzo-Forte 0-0 Continua la striscia positiva degli squali che non conoscono l’onta della sconfitta da dieci turni, questa volta è mancato solo l’acuto del gol.

Corsanico-Tempio Chiazzano 3-3 Ripresa ancora una volta nei minuti di recupero la squadra di Maffei che era stata avanti per buona parte del match, Orange sotto con la deviazione in mischia di Santini al 12’, pareggio che arriva al 24’ su rigore di Cortopassi al 10’, avanti i locali grazie a Giacomo Da Prato al 30’, pari ancora di Alessio Santini al 14’ della ripresa, arriva poi la gioia della doppietta per Da Prato ma è Santini alla fine a dire l’ultima parola.

Livorno-Torrelaghese 0-5 Primo successo in campionato per i gialloviola che si portano così a una sola lunghezza dal penultimo posto. Apre Marsili al 9’, raddoppia Baroni con un tocco in mischia al 14’, terzo gol di Lele Galli con un preciso penalty al 33’, poi sale in cattedra l’ex Capezzano Samuele Grossi che firma una doppietta.

Massarosa-Ricortola 0-0 Pagano le fatiche di Coppa i biancorossi che muovono ugualmente la classifica.

Lido-Ponte delle Origini 3-0 Convincente successo dei cavallucci. Gran gol dalla distanza di Chiusalupi al 26’ pt, raddoppio di Ksioua al 14’ della ripresa con un tocco da distanza ravvicinata, la chiude Andrea Dati su calcio piazzato al 33’.

Fivizzanese-Sporting Camaiore 4-1 Debacle per lo Sporting che esce maltrattato da Fivizzano. Di Luisotti il gol della bandiera.

