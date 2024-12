Prima e Seconda categoria - L’analisi della giornata. Il Capannori balza al comando

In Prima categoria le lucchesi possono sorridere a queste feste natalizie. Il Capannori, grazie alla vittoria di misura con il gol di Paganelli, si aggiudica il derby contro il Montecarlo e balza in vetta alla classifica. Vittorie anche per la Folgor Marlia sul Mulazzo (con Cortopassi e Belluomini), del Pieve Fosciana sul Capezzano (con Bachini e Lucchesi) e del Corsagna che espugna il campo del Serricciolo con una doppietta di Ricci. Pareggio a suon di gol tra Diavoli Neri Gorfigliano e Torrelaghese con le reti di Bertellotti e Pinelli e tra Academy Porcari ed Unione Tempio Chiazzano (1 a 1, con Frugoli).

In Seconda categoria nel girone "A", invece, sonora sconfitta per 5-0 del Pieve San Paolo, mentre la Folgore Segromigno Piano pareggia contro il San Vitale Candida con Bachini ed Obbligato marcatori (2 a 2).

Nel girone "B", invece, la gara tra Molazzana e Pescia è stata rinviata a causa dell’esplosione della palazzina (dove è morta una persona e una è dispersa) e verrà recuperata sabato 28 dicembre, alle 15, grazie all’accordo tra le due squadre. Per quanto riguarda gli altri match, la capolista Piazza "55" incassa la prima sconfitta della stagione contro il Cascio che passa grazie alla doppietta di Baiocchi. Una sconfitta indolore, visto che i biancorossi mantengono un buon vantaggio sulla seconda. Vittoria a suon di gol anche per il Ghivizzano (5 a 3) sull’Academy Tau, con la tripletta di Piacentini ed i gol di Ghafouri e Bravi; agli ospiti non basta la tripletta di Di Salvatore. Successi anche per il Fornaci (4 a 2 sulla Morianese) che riesce a conquistare i tre punti fondamentali per la salvezza con Curumi, Andreini e Petri, mentre per la Morianese non bastano i gol di Lopresto e Berti. Il Gallicano espugna il campo del San Macario Oltreserchio. Finiscono in parità le sfide tra Borgo a Mozzano e Atletico Castiglione (con i gol di Silvestrini per i padroni di casa e di Matteucci per i biancorossi) e tra Borgo a Buggiano e Valfreddana, al quale non basta la rete di Lazzari.

Alessia Lombardi