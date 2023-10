Prima e Seconda categoria

Serricciolo-Forte 1-4

Continua il volo degli squali che mettono a segno un bel poker e ottengono il quinto risultato utile di fila, sessanta secondi e bomber Maggi sblocca il match dopo una bella azione corale, 2-0 che arriva con un bel diagonale di Nicola Bresciani alla mezz’ora, accorcia Angelotti al 16’ della ripresa su rigore. Ancora Bresciani al 26’st sigla il gol del 3-1 al termine di uno scambio in velocità con Sodini e nel finale c’è gloria anche per Giacomo Tedeschi che in area piccola non perdona

Montenero-Torrelaghese 1-1

Un gol dalla distanza di Baroni al 80’ regala un punto prezioso ai gialloviola e rimedia al vantaggio iniziale di Di Grande al 5’ del primo tempo che aveva portato avanti i padroni di casa

Capezzano-Corsagna 4-1

Grande reazione dei ragazzi di Coli che si impongono con sicurezza dopo uno svantaggio iniziale e dedicano il poker a Roberto Moriconi, storico parrucchiere, deceduto sabato. Tutto nella ripresa con la doppietta di Correia, prima rete che arriva con una deviazione sotto misura, raddoppio per la seconda gioia personale con un preciso colpo di testa, terzo gol con Lampitelli bravo a inserirsi e nel finale c è gloria anche per capitan Pacini che fissa il risultato sul definitivo 4-1.

Corsanico-Folgor Marlia 0-3

Altro scivolone degli orange che non reggono la pressione dei lucchesi con un passivo alla fine anche troppo esagerato. Match che si sblocca grazie all’autorete di Barducci su un tiro dalla distanza; a cavallo tra primo e secondo tempo arriva la doppietta di Pistoiesi.

Lido-Sporting Camaiore 1-1

Pari e patta nel derby camaiorese tra due squadre che avevano bisogno di sbloccarsi. Succede tutto nella ripresa con Maguina che apre le danze al 38’ con una gran conclusione, pareggia in extremis al terzo di recupero Andrea Dati.

Massarosa-San Vitale 3-1

Biancorossi che rialzano la testa dopo alcuni risultati negativi. Vantaggio locale con Cheli che sfrutta un filtrante di Larini per trafiggere il portiere ospite, ancora lui nella ripresa firma la sua personale doppietta, accorcia per gli ospiti Galloni ma nel finale arriva in contropiede il gol di Bindi fissa lo score definitivo.

Cab