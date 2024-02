Prima e Seconda categoria

Prima categoria. La gara di cartello è senza dubbio il derby delle 15 alle Colline di Bargecchia tra i padroni di casa del Corsanico che stanno attraversando un ottimo momento di forma (7 punti nelle ultime 4 partite) e il Forte 2015 secondo in classifica. Tra le fila orange fuori causa Del Frate squalificato per tre giornate ma dovrebbe tornare dal primo minuto Cipollini a dirigere la manovra a centrocampo. Il tecnico Casani: "Partita difficile ma la affrontiamo con fiducia e determinazione, stiamo bene e scendiamo in campo solo per i tre punti". Sulla sponda ospite il Forte si presenta a sua volta in ottima salute e con grande carica. Gli squali che hanno il migliore attacco della categoria vogliono difendere il secondo posto insidiato dal Corsagna. Oggi fuori causa Credendino nel reparto arretrato, ci si aspetta come al solito la giocata decisiva dai vari Maggi, Lossi, Della Pina. "Sarà una gara diversa dall’andata, loro hanno cambiato pelle e hanno motivazioni altrettanto forti come le nostre, ci vorrà massima concentrazione fin dal via per uscire con un risultato positivo", dice il tecnico Cagnoni.

Il Capezzano ospita alle Pianore il Cos Pistoia e non si può accettare altro risultato che non siano i tre punti se si vogliono recuperare i quattro punti di distacco dalla zona playoff. A caccia dell’impresa va invece la Torrelaghese che con la cura Giannini si è risollevata nelle ultime domeniche. In casa della capolista San Giuliano i gialloviola cercano un risultato positivo per dare ancora maggiore continuità nella corsa salvezza.

Seconda categoria. Il Massarosa al Comunale ospita l’Ospedalieri fanalino di coda. Con un successo la squadra di Misuri gia praticamente in salvo potrebbe continuare a cullare ambizioni di quinto posto. Novanta minuti dove è vietato sbagliare anche per le camaioresi. Il Lido ospita al Benelli il Pontasserchio. I cavallucci di Orsetti sono chiamati a una riscossa dopo il derby perso la scorsa settimana, Cerca infine ulteriori punti per la tranquillità lo Sporting Camaiore che sul difficile campo della Carrarese Giovani si affida come sempre ai suoi senatori.

Cab