Prima e seconda categoria. Acuto del Tempio, l’Olimpia spreca

Fra poche ore per qualche squadra di Pistoia e provincia sarà già ora di tornare in campo, per il recupero della giornata di campionato di Prima e Seconda Categoria saltata a causa dell’alluvione. Intanto il quattordicesimo turno del torneo è andato in archivio e si può tracciare un bilancio. Nel girone A di Prima, pollice alzato in fin dei conti per il Giovani Via Nova, che ha strappato un pari per 1-1 nella tana della Folgor Marlia con gol di Carfagna. Il CQS Pistoia è stato battuto in trasferta per 1-0, mentre nei bassifondi il Tempio Chiazzano ha regolato il Pescia con il medesimo risultato in virtù di un acuto di Fresta. Passando al girone C, sorride invece a metà il Quarrata: il pari a reti bianche nella tana dell’Atletica Castello consente comunque agli uomini di mister Francesco Fabbri di aggiungere un punto al bottino e di rimanere al quinto posto in classifica, ma sa di occasione sprecata visto che i fiorentini sono attualmente penultimi. Dovranno invece riscattarsi gli Amici Miei di coach Alessio Giugni, caduti fra le mura amiche per mano della Nuova Novoli (0-2).

E scendendo in Seconda Categoria, le sorprese non sono mancate a cominciare da un clamoroso cambio della guardia. Tutto è iniziato dal 2-0 (firmato da Nesi e da Goretti) con cui la Virtus Montale di Nencini ha violato a sorpresa il terreno di gioco dell’ormai ex-capolista Montemurlo Jolly. E battendo 4-0 il Cintolese (con squilli di Petrolini, Hoxha, Petrucci e Ciacci) in quello che era di fatto uno scontro diretto, la Montagna Pistoiese ha conquistato la vetta solitaria del girone E, con 29 punti. Occhio però alla risalita dell’Atletico Casini Spedalino, che adesso è a due sole lunghezze dal vertice: Paperetti e l’ex-Casalguidi Ciaccio hanno certificato il 2-1 sul San Niccolò, rendendo vana la rete di Lucchesi. Pistoia Nord – Olimpia Quarrata si è chiusa sul 2-2: Pallara e Gorgeri da un lato, Franceschini e Caselli dall’altro e posta in palio equamente suddivisa. Successi casalinghi per 2-0 in zona playout infine per Montale Pol.90 Antares e Borgo a Buggiano, rispettivamente contro San Felice e Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino