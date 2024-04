Prima e seconda categoria. Atletico Casini Spedalino a un passo dal sogno

Tempo di verdetti, anche se saranno gli ultimi novanta minuti ad essere decisivi per le formazioni nostrane di Prima e Seconda Categoria. La penultima giornata della "regular season" ha premiato, per quel che riguarda il girone A di Prima, il CQS Pistoia: il gol del Cerretini non è servito per andare oltre l’1-1 con il Corsagna, ma è bastato per la salvezza diretta in quanto ha fatto scattare la "forbice" sul Corsanico. L’1-0 griffato da Cullhaj contro la Folgor Marlia ha permesso al Giovani Via Nova di qualificarsi ai playout, mentre il 2-1 imposto al Pescia già retrocesso ha tenuto in vita il Tempio Chiazzano in chiave-salvezza. Nel girone C, il Quarrata dice addio al sogno di tornare in Promozione dopo un solo anno di purgatorio: la sconfitta rocambolesca maturata contro l’Atletico Castello (con i fiorentini vittoriosi per 4-3) lascia i quarratini al di fuori della zona playoff. Un obiettivo non centrato nemmeno dagli Amici Miei, che possono però tirare un sospiro di sollievo: il 2-1 esterno certificato da Giuntoli e Betti su La Nuova Novoli dà al gruppo di Giugni la certezza della salvezza.

Scendendo invece in Seconda, girone E, l’Atletico Casini Spedalino è ad un solo punto dal titolo e dalla promozione diretta: dopo il 2-0 inflitto al San Niccolò (Ciaccio, Lopres) ai ragazzi di mister Marchiseppe basterà non perdere per essere sicuri di neutralizzare anche un’eventuale vittoria del Cintolese (che si è assicurato un pass per gli spareggi-promozione sconfiggendo 1-0 la Montagna Pistoiese). In lizza c’è però anche la Virtus Montale in teoria: per non vanificare un’annata più che positiva fino ad un mesetto fa, la banda Nencini dovrà riscattare la sconfitta per 3-0 patita dal Montemurlo Jolly. Pallara e Frosini hanno messa la firma sotto il 2-0 con cui il Pistoia Nord ha sconfitto un’Olimpia Quarrata già salvo, salvandosi a sua volta. Montalbano Cecina – Borgo a Buggiano chiusasi sul 4-0, salva entrambe le contendenti. E lo scontro fra retrocesse, San Felice – Montale Pol.90 Antares, è finito 2-0 per i locali.