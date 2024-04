Prima e seconda categoria. Aurora Montaione a caccia della salvezza

L’odierna terzultima giornata (fischio d’inizio alle 15.30) potrebbe essere decisiva in casa Aurora Montaione. Nel girone D di Seconda Categoria, infatti, gli arancioblù hanno il primo match-point per mettere al sicuro la salvezza. Servirà però battere sul proprio campo il fanalino di coda Santa Maria a Monte e sperare nella contemporanea non vittoria del Treggiaia a Ponte a Cappiano. Risultato che sulla carta decisamente pronosticabile visto che i calligiani vogliono blindare il proprio 2° posto. Nel raggruppamento F della medesima categoria, invece, è sfida salvezza a distanza tra le due empolesi Monterappoli e Santa Maria, separate da appena 3 punti ai margini della zona play-out. I primi ospitano a Cambiano il Rinascita Doccia, mentre i gialloblù vanno a far visita al Real Peretola. Avversari appaiati a quota 40 al 9° e al 10° posto. Sfida tra grandi deluse, infine, nel girone C di Prima Categoria dove il Gambassi riceve il Quarrata.