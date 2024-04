Prima e Seconda Categoria. Aurora Montaione a un passo dal traguardo

Matematica rimandata, ma con la vittoria per 3-1 sul fanalino di coda Santa Maria a Monte, l’Aurora Montaione ha blindato la salvezza nel girone D di Seconda Categoria. Con 37 punti e un vantaggio di 5 lunghezze sulla quintultima, infatti, al team di Borghi (nella foto) ora manca solo un punto per festeggiare. Tornando al match col Santa Maria a Monte, è stata una gara ricca di occasioni con Ciampolini che, dopo una traversa di Ramundo, ha portato avanti a fine primo tempo in mischia il Montaione, poi raggiunto in avvio di ripresa. Immediato il nuovo vantaggio locale ad opera di Blè, su assist di Rossi, mentre al 65’ ci pensa Meoni in tapin a chiudere il conto. Nello stesso girone passo falso casalingo del Ponte a Cappiano, che cede 1-0 proprio al Treggiaia, diretta rivale dei montaionesi per la salvezza. I calligiani restano comunque secondi e, con 2 giornate ancora da disputare, hanno sempre la possibilità di qualificarsi direttamente alla finale, portando almeno a 10 punti il vantaggio sulla quinta (adesso è di 7).

Domenica da dimenticare invece nel raggruppamento F della solita categoria per Monterappoli e Santa Maria, entrambe sconfitte. I neroverdi di mister Coppola si arrendono 3-0 in casa al Rinascita Doccia, che mette al sicuro il risultato già nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Al 68’, poi, il tris definitivo. Più combattuta, invece, la sfida del Santa Maria sul campo del Real Peretola, con i gialloblù di Tamburini che hanno comunque dovuto arrendersi 2-1. I ude team empolesi restano quindi separate da sole 3 lunghezze ai margini della zona play-out. In quest’ottica potrebbe risultare deciso il derby di domenica prossima a Santa Maria.

Infine, finisce a reti bianche la sfida tra deluse del girone C di Prima Categoria tra Gambassi e Quarrata. L’occasione più ghiotta capita a Fontanelli, ma il bomber termale fallisce al 36’ un calcio di rigore, ottimamente parato da Cuorvo. Prima dell’intervallo il Gambassi si vede anche annullare una rete, mentre nella ripresa non succede niente di significativo. I giallorossi vengono così raggiunti all’ottavo posto a quota 38 dal Novoli.