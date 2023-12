Prima e Seconda categoria. Corsanico in crisi. Esonerato Maffei

Bilancio positivo al termine del recupero prenatalizio per le squadre versiliesi. Steccano solo Lido e Corsanico. Il match clou di giornata, quello delle Pianore tra Capezzano e Forte non ha di certo deluso gli spettatori con quattro gol e tante emozioni per lo sviluppo della gara con il risultato sancito al 93’. Tanti i protagonisti di giornata a cominciare da Correia al rientro dopo cinque turni di stop e subito decisivo con una bella doppietta di testa e il solito Gianmarco Lossi che si conferma sempre più una colonna biancoazzurra, quando i palloni scottano lui risponde sempre presente. Qualche scintilla sulle due panchine, il tecnico del Capezzano Riccardo Coli non ci sta: "Risultato bugiardissimo, avanti di due avremmo meritato la vittoria, penalizzati dall’arbitro e dalle sue decisioni, anche il loro primo gol era viziato per non parlare del rigore finale". Di diverso avviso il tecnico ospite Luca Cagnoni, gli squali si salvano chiudendo l’anno da terzi in classifica: "Punto positivo per come lo abbiamo raggiunto, ma meritato, i loro gol sono stati casuali e il loro portiere ha compiuto grandi interventi nella prima parte, chiudiamo soddisfatti".

Ancora male il Corsanico che cede il passo anche al Capannori. La sconfitta costa cara al tecnico Stefano Maffei che è stato esonerato dalla società. Nei prossimi giorni verrà nominato il sostituto in panchina. Buono il pari esterno colto dalla Torrelaghese a Peccioli, situazione sempre delicata per i gialloviola ma nell’ultimo mese l’emorragia di sconfitte si è placata.

Seconda categoria. Buon punto per Massarosa e Sporting Camaiore che alla fine si fanno andare bene il pari, qualche rimpianto in più per il tecnico dei locali Misuri: "Si poteva vincere anche oggi, serviva solo maggiore furbizia", più soddisfazione sulla sponda ospite, il collega Alessandro Palmerini commenta così: "Buon punto e risultato meritato per quanto si è visto in campo, orgoglioso della nostra reazione allo svantaggio". Il Lido rimpiange le tante occasioni create. La sconfitta interna contro la Villafranchese ha il sapore della beffa.

Cab