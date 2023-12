Prima e Seconda categoria. Forte sconfitto, ma senza drammi. Massarosa, il successo nel derby vale oro

Prima categoria. Tutte sconfitte ad eccezione della Torrelaghese che ha conquistato un pareggio, La notizia è lo stop subito dal Forte che vede fermarsi a quota undici la propria striscia di risultati utili consecutivi e perde così anche la seconda piazza, a Porcari finisce con sette reti e tanti rimpianti, il tecnico Luca Cagnoni non fa drammi: "Gara combattuta decisa dagli episodi, con un pochino più di cattiveria agonistica nei momenti chiave avremmo potuto raccogliere un risultato diverso ma si riparte con serenità cercando di migliorare e imparare". Cadono ancora Capezzano e Corsanico che vedono complicarsi i propri obiettivi, i ragazzi di Coli perdono contatto con la zona playoff, il tecnico analizza così: "Risultato bugiardo, avremmo meritato altra sorte per quanto visto, occasioni, pali e alla fine siamo stati puniti al 90’ ma questo è il calcio". Si complica anche il già difficoltoso cammino verso la salvezza del Corsanico che rimane al penultimo posto ancora con la casella delle vittorie mestamente a quota zero. "Troppi errori, non riusciamo proprio a non complicarci la vita, sarà molto dura proseguendo così", si sfoga così il tecnico Stefano Maffei.

Seconda categoria. Grande domenica per il Massarosa che compie un bel balzo nella corsa verso la serenità affossando il Lido. "Gara tirata ma portata a casa con pieno merito, orgoglioso di un gruppo che migliora ogni giorno che passa e continuamo su questa strada". Amarezza invece sulla sponda gialloblù: "Meritavamo di più, gara decisa dagli episodi che non abbiamo saputo gestire a nostro favore". Positivo il bilancio anche dello Sporting, il punto interno non sposta molto gli equilibri ma averlo ottenuto in dieci per buona parte della gara fa ben sperare: "La prestazione è stata adeguata, ci è mancato solo il gol, molto bene anche la gestione con l’uomo in meno".

Cab