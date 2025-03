Prima e Seconda Categoria. Gambassi, gara difficile. Ecco tutti gli altri incroci

Quintultima giornata oggi in Prima e Seconda Categoria (fischio d’inizio alle 15) per le sei squadre locali. Partiamo dal girone E di Prima Categoria, dove il Gambassi è atteso dalla complicatissima trasferta di Reggello contro la capolista. I padroni di casa, già vittoriosi all’andata, stanno veleggiando verso la Promozione ed hanno la difesa meno perforata del campionato con appena 12 gol subite in 25 gare.

Scendiamo poi in Seconda Categoria, nel girone F dei tre team empolesi. Dopo gli ultimi risultati positivi il Santa Maria cerca ulteriore continuità in chiave salvezza, ospitando i pratesi del Naldi, che con 33 punti precedono in classifica i gialloblu di sette punti. All’andata finì 1-1.

Quasi ultima chiamata invece per il fanalino di coda Avane, che solo bissando il successo dell’andata oggi a Firenze contro l’Atletica Castello può sperare di poter acciuffare almeno i play-out. Trasferta insidiosa anche per il Monterappoli in quel di Peretola, contro una squadra che ha cinque punti in più in graduatoria, con l’obbligo di un risultato positivo per provare ad uscire dalla zona play-out (all’andata vinsero 1-0 i neroverdi di mister Bruno).

Chiudiamo con il girone G, dove Ponte a Cappiano e Aurora Montaione hanno sulla carta impegni abbordabili (all’andata vinsero entrambe 2-1): i calligiani saranno infatti di scena a Calcinaia contro La Fornace penultima, mentre i valdelsani andranno a far visita a Calci a La Corte quartultima.