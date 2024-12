PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Gambassi, Falco sfida il suo passato

Scontro con il suo recente passato per il tecnico del Gambassi Mauro Falco. Oggi alle 14.30 per il girone E di Prima Categoria i valdelsani sono di scena a San Casciano val di Pesa, dove il tecnico termale ha allenato nelle ultime due stagioni. Una sfida insidiosa per Rosi e compagni anche se in trasferta sono imbattuti. In Seconda Categoria il match più atteso è il derby empolese tra Santa Maria e Monterappoli alle 14.30 al Biagioli. I padroni di casa hanno 8 punti in meno dei neroverdi, ma hanno vinto il precedente stagionale di coppa (1-0 a Cambiano). Sempre nel gruppo F l’Avane di Fanelli e Coppola è atteso alla stessa ora al Velodromo delle Cascine a Firenze dal Cobra Kai. È uno scontro salvezza, con gli empolesi avanti di un punto. Nel girone G doppia trasferta alle 14.30 per Aurora Montaione e Ponte a Cappiano. I primi vanno a far visita al Sextum Bientina, i calligiani saranno sul campo del San Prospero Navacchio.