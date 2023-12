Prima e seconda categoria. Gambassi a Quarrata in un altro esame, scontro salvezza per l’Aurora Montaione

Altro bell’esame di maturità oggi per il Gambassi, atteso alle 14.30 sul campo del Quarrata. I padroni di casa hanno infatti gli stessi 17 punti dei termali, 5 in meno del Cerbaia, attuale capolista del girone C di Prima Categoria. Rispetto alle squadre di vertice Fontanelli e compagni hanno il miglior attacco (19 reti segnate), ma anche la peggior difesa (già 17 gol subiti). La squadra di mister Gangoni, però, finora si è espressa meglio proprio in trasferta dove ha raccolto 10 punti in 5 gare perdendo solo con l’Amici Miei.

Scendendo in Seconda Categoria, nel girone D sfida importante in chiave salvezza per l’Aurora Montaione, che alle 14.30 sarà a Santa Maria a Monte: le due compagini sono infatti appaiate all’ultimo posto con 8 punti, con gli arancioblù valdelsani che lontano da “Il Prato“ hanno raccolto finora solo un punto. Nei quartieri alti trasferta insidiosa per il Ponte a Cappiano, di scena alla stessa ora a Treggiaia. Pur stazionando ai margini della zona play-out, infatti, i padroni di cassa hanno raccolto 11 dei loro 12 punti tra le mura amiche.

Chiudiamo con il raggruppamento F di Seconda Categoria, dove sempre alle 14.30 odierne scenderanno in campo i team empolesi Monterappoli e Santa Maria. Partiamo da quest’ultimo, che al Biagioli di Empoli ospiteranno il Real Peretola, quinta forza del campionato con 6 lunghezze di vantaggio sui gialloblù di mister Tamburini. Scontro salvezza invece per il Monterappoli, in campo a Sesto Fiorentino contro il Rinascita doccia che ha i suoi stessi 10 punti, in piena zona play-out.