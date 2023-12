Prima e Seconda Categoria. Gambassi, altro scontro play-off

Il 2023 del Gambassi si chiude domani alle 14.30 a Calenzano contro la Folgor, recupero dell’ottava giornata rinviata lo scorso 5 novembre per l’alluvione che colpì la Toscana. Per i termali si tratta di uno scontro play-off nel girone C di Prima Categoria. I padroni di casa sono infatti secondi con 25 punti, 5 in più degli uomini di mister Gangoni, e finora tra le mura amiche hanno tenuto un percorso netto: 6 vittorie in altrettante gare con un solo gol al passivo. Per Tafi e compagni si tratta quindi di una trasferta alquanto complicata. Ottavo turno che in Seconda Categoria sarà invece recuperato interamente sabato alle 14.30 per le 4 squadre del circondario. Nel girone D sfida al vertice per il Ponte a Cappiano sul campo dell’Acciaiolo, mentre l’Aurora Montaione riceve il Castelfranco per trovare punti preziosi in chiave salvezza. Nel raggruppamento F, invece, il Monterappoli ospita a Monteboro il quotato Daytona e il Santa Maria il Tavola con l’obiettivo di agganciarlo in classifica.