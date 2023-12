Prima e Seconda Categoria. Gambassi per il riscatto. C’è il derby empolese

Riscatto. Questa la parola d’ordine in casa Gambassi in vista della sfida interna di oggi alle 14.30 contro lo Spartaco Banti Barberino, valevole come 14esima giornata del girone C di Prima Categoria. I termali vengono infatti da 2 ko di fila e sono scivolati al 10° posto sebbene a meno 3 dai play-off. In giallorosso torna l’attaccante Rosi dopo una breve parentesi al San Gimignano, mentre non fa più parte della rosa l’altra punta Cacciapuoti. Nell’odierna penultima giornata di andata del girone D di Seconda Categoria (fischio d’inizio sempre alle 14.30), invece, il Ponte a Cappiano ospita il Guasticce per infilare la quinta vittoria consecutiva e proseguire la propria corsa di vertice. Mister Bettarini non avrà però bomber Becherucci, squalificato per 2 turni. Nello stesso raggruppamento, invece, impegno casalingo sulla carta proibitivo per l’Aurora Montaione, che riceve la capolista Stella Rossa Castelfranco, miglior difesa con solo 7 reti subite. Venendo al raggruppamento F è la giornata del derby tutto empolese tra Monterappoli e Santa Maria, in programma al Centro Sportivo di Monteboro. Le due compagini sono separate in classifica da 4 lunghezze in favore degli ospiti, con i neroverdi di mister Coppola che dovranno fare a meno degli squalificati Masini e Lari.