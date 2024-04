Prima e Seconda Categoria. Gambassi, sfida chiave. Derby a Montaione

Ultimo mese di gioco in Prima e Seconda Categoria. Oggi alle 15.30 va in scena la quintultima giornata con il Gambassi (nella foto), di fatto, all’ultima spiaggia per rimanere agganciato ai play-off del girone C di Prima Categoria. Al campo sportivo di Case Nuove arriva il Barberino Tavarnelle, che in questo momento occupa l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi per la Promozione con 5 lunghezze di vantaggio sui giallorossi. All’andata è finita 1-1, ma in casa i termali sono imbattuti da 6 partite (4 successi e 2 pareggi), mentre i chiantigiani hanno festeggiato la Pasqua con 5 vittorie consecutive. Match importante anche per il Ponte a Cappiano che, vincendo, metterebbe in cassaforte i play-off del girone D di Seconda Categoria. Tuttavia i calligiani puntano ancora a poterli evitare chiudendo secondi con almeno 10 punti di vantaggio sulla terza classificata, adesso lontana 7 lunghezze. Quella che attende oggi i ragazzi di mister Bettarini contro il Capanne è però una trasferta tutt’altro che semplice. I rossoverdi locali sono infatti sesti ed hanno la possibilità di tenere vivo il proprio sogno play-off. Nello stesso raggruppamento derby dall’alta posta in palio poi a Il Prato di Montaione, dove l’Aurora riceve il Corazzano. I padroni di casa stanno attraversando un buon momento di forma e devono gestire un vantaggio di 3 punti sulla zona play-out, dove invece sono nuovamente scivolati gli ospiti, lontani 4 lunghezze dagli arancioblù montaionesi.

Infine, nel girone F di Seconda Categoria scontro diretto per il Monterappoli, che a Cerbaia ospita il Poggio a Caiano. Le due squadre sono infatti separata in classifica da appena 2 punti in favore dei pratesi ed hanno entrambe ancora la possibilità di rimanere agganciate alla corsa play-off, lontani solo 3 punti. Nello scorso weekend i neroverdi empolesi hanno sostenuto un’amichevole contro la Juniores regionale del Castelfiorentino United vincendo per 6-3. Mattatori della gara i due bomber Kodraziu e Malpici, autori entrambi di una doppietta. Trasferta complicata invece per il Santa Maria, di scena a Comenaa contro la Virtus. I padroni di casa hanno 9 punti in più.