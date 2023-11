Prima e Seconda Categoria. Gambassi sfortunato, è solo pari. Altro acuto del Ponte a Cappiano

Al termine di un match in cui ha colpito ben tre pali, il Gambassi alla fine si è dovuto accontentare del pari casalingo contro l’Albacarraia, nella 10ª giornata del girone C di 1ª Categoria. Un 1-1 maturato ad un quarto d’ora dalla fine quando bomber Fontanelli, al settimo sigillo stagionale, ha replicato al vantaggio ospite arrivato dopo circa un quarto d’ora dall’inizio della ripresa. Il risultato consente ai giallorossi termali di mantenere un punto di vantaggio sull’Albacarraia e di conservare il 2° posto, ora insieme anche alla Sancascianese oltre che al Quarrata, a sole 2 lunghezze di distanza dalla capolista Barberino Tavarnelle.

Scendendo in 2ª Categoria nel girone D enplein per le due compagini locali. Una doppietta di Becherucci, giunto a quota 7 nella classifica marcatori dietro solo a Bianco (Crespina), Bruzzone (Acciaiolo) e Bacci (Bellaria Cappuccini), ha permesso al Ponte a Cappiano di sbancare il campo della Freccia Azzurra. Pronto riscatto, dunque, per i calligiani dopo la battuta d’arresto casalinga contro il Capannoli. Gli uomini di Bettarini proseguono quindi la propria marcia esterna, sono ben 10 i punti conquistati nelle 4 gare lontano dal Mediceo, che gli consente di mantenersi agganciati alla vetta: la capolista Acciaiolo è infatti distante solo 2 punti. In coda, invece, importante successo dell’Aurora Montaione nello scontro diretto in chiave play-out contro il Treggiaia. Dopo una traversa colpita da Pieroni i ragazzi di mister Casciola sbloccano il risultato con Mandorlini, imbeccato da Blè, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli ospiti che riescono a pareggiare al 75’. L’Aurora Montaione soffre, ma all’87’ sfrutta un rigore concesso per un fallo di mano in area ospite, per vincere l’incontro con la perfetta trasformazione di Pieroni. Gli arancioblù salgono quindi a 8 punti, 2 sotto l’attuale quota salvezza. E in quest’ottica sarà altrettanto fondamentale il derby di domenica prossima a Corazzano.

Concludiamo con il girone F di 2ª Categoria, dove le due compagini empolesi Monterappoli e Santa Maria portano entrambe a casa un pari a suon di gol. Decisamente più rocambolesco quello dei neroverdi di mister Coppola, che a Cerbaia, vanno tre volte avanti con un rigore procurato e trasformato da Kodraziu, una magistrale punizione di Calonaci e un colpo di testa ravvicinato dello stesso Kodraziu, salvo farsi rimontare in ogni circostanza. Un minuto dopo aver incassato il 3-3 il Monterappoli va anche sotto e ci vuole un sinistro rasoterra chirurgico dal limite di Bianchi al 95’ per riacciuffare almeno il 4-4 ed evitare un’incredibile beffa. A Santa Maria, invece, finisce 2-2 tra gialloblù e Rinascita Doccia con la squadra di Tamburini che agguanta a sua volta il pari nel finale con un ’cucchiaio’ dal dischetto del glaciale Carraro, ottavo centro stagionale per lui e attualmente vice capocannoniere del raggruppamento. L’altro sigillo del Santa Maria è stato siglato da Garofalo. Gialloblù che domani sera alle 21 saranno di scena a Mercatale di Vernio per il recupero della 9ª giornata proprio contro il Vernio, distante solo 2 lunghezze in classifica.