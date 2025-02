Prima e Seconda categoria, gli anticipi. San Costanzo e Peglio da vertice. Montecalvo nel mirino del Real

Oggi nel girone A di Prima categoria si anticipano tutte e otto le partite valevoli per la terza giornata del girone di ritorno. Diversi i match clou. Uno è San Costanzo-Peglio (ore 15). Divise da 4 punti la prima in classifica affronta la terza. Il secondo è Nuova Real Metauro-Avis Montecalvo (ore 15) ovvero la quarta contro la seconda, divise da 3 punti. Importante per la graduatoria è anche la partita Atletico Mondolfo 1952 (foto)-Mercatellese (ore 15). Le altre gare odierne: Csi Delfino Fano-Audax Calcio Piobbico (ore 14,30). Falco Acqualagna-Viridissima (ore 15). Pantano Calcio-Muraglia (ore 15,30). Real Altofoglia-Osteria Nuova (ore 15). Tavernelle- Maior (ore 15).

Seconda categoria. Nel girone A si anticipano oggi 6 gare valevoli per la terza giornata. Cantiano-Piandimeleto (ore 14,30); Casinina Calcio-Pole Calcio (ore 15); Montelabbate-Frontonese (ore 14,30), Olimpia Macerata Feltria-Ca Gallo (ore 15); Valfoglia Tavoleto-Vigor San Sisto (ore 15); Vis Canavaccio 2008- Santangiolese (ore15). Le partite di domani: Avis Sassocorvaro-Carpegna (ore 15) e Vadese Calcio-Durantina Santa Cecilia (ore 15). Nel girone B sempre di Seconda categoria si anticipano oggi tutte e 8 le gare, questo il programma: Cuccurano-Real Mombaroccio (ore 15); Della Rovere Calcio-Atletico River Urbinelli (ore 15); Ies S-Veneranda- Gradara Calcio (ore 15); Marotta Maroso Mondolfo-Isola di Fano (ore 14,30), Pontesasso-Arzilla (ore 15), Us Fortuna Fano-Piandirose (ore 15); Vf Adriatico-Hellas Pesaro (ore 14,30); Villa Ceccolini- Marottese Arcobaleno (ore 15).

Mercato. Lo Schieti (Terza categoria girone A) ha ingaggiato la punta Francesco Guerra del Cá Gallo e il difensore Tommaso Tiberi del Pieve di Cagna.

am pi.